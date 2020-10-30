Глава КС хоче зустрічі із Зеленським

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький хоче зустрітися з президентом Володимиром Зеленським задля врегулювання конституційної кризи в країні.

Джерело: Тупицький на на пресконференції 30 жовтня, прессекретар глави держави Юлія Мендель у коментарі УП

Пряма мова Тупицького: "Хочу звернутися до президента, ми хочемо поспілкуватися, ми запрошуємо, в будь-якому форматі, як він визначиться. Треба прибрати цей штучний конфлікт".

Деталі: Тупицький закликав не оцінювати рішення КС щодо визнання неконституційним антикорупційного законодавства поспішно, а ознайомитися з ним детально. Він просить президента утриматися від неконституційних дій і "не піддаватися не заклики провокаторів".

Голова КС зазначив, що готовий зустрічатися з головою парламенту, за потреби з прем’єр-міністром, для вирішення кризи, яка склалася.

Тупицький висловив здивування, що його не запросили на засідання РНБО, скликане після вищевказаного рішення КС. Він стверджує, що із Зеленським не зустрічався. Водночас прессекретар глави держави Юлія Мендель каже, що ромова Зеленського з Тупицьким була.

Пряма мова Мендель: "Президент вже розмовляв із головою Конституційного суду після ухвалення одіозного рішення КС, яке становить загрози національній безпеці. Всі важливі питання обговорювалися, і рішення, ініційовані президентом і підтримані РНБО та Кабінетом міністрів, ухвалювалися з урахуванням переговорів із суддею Тупицьким".

Деталі: На уточнююче запитання журналістів, була чи не була розмова із Зеленським після ухвалення рішення КС, Тупицький врешті-решт визнав, що розмовляв із президентом, але, мовляв, не стосовно цієї резонансної теми. Про що саме говорили – суддя не захотів уточнювати.

Тупицький каже, що зараз ініціювати зустріч із главою держави йому доручили збори суддів.

Глава КС наголосив, що "ні в чому президента не звинувачує", а покладає відповідальність за дестабілізацію на його оточення.