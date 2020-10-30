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Глава КС хочет встречи с Зеленским

Пятница, 30 октября 2020, 12:55
Глава КС хочет встречи с Зеленским

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий хочет встретиться с президентом Владимиром Зеленским для урегулирования конституционного кризиса в стране.

Источник: Тупицкий на на пресс-конференции 30 октября, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в комментарии УП

Прямая речь Тупицкого: "Хочу обратиться к президенту, мы хотим пообщаться, мы приглашаем, в любом формате, как он определится. Надо убрать этот искусственный конфликт".

Детали: Тупицкий призвал не оценивать решение КС о признании неконституционным ряда норм антикоррупционного законодательства поспешно, а ознакомиться с ним детально. Он просит президента воздержаться от неконституционных действий и "не поддаваться на призывы провокаторов".

Председатель КС отметил, что готов встречаться с председателем парламента, при необходимости с премьер-министром, для разрешения кризисной ситуации.

Тупицкий выразил удивление, что его не пригласили на заседание СНБО, созванное после вышеуказанного решения КС. Он утверждает, что с Зеленским не встречался. В то же время пресс-секретар главы государства Юлия Мендель говорит, что разговор Зеленского с Тупицкого был.

Прямая речь Мендель: "Президент уже беседовал с председателем Конституционного суда после принятия одиозного решения КС, представляющего угрозы национальной безопасности. Все важные вопросы обсуждались, и решения, инициированные президентом и поддержанные СНБО и Кабинетом министров, принимались с учетом переговоров с судьей Тупицким".

Детали: На уточняющий вопрос журналистов, был или не был разговор с Зеленским после принятия решения КС, Тупицкий в конце концов признал, что разговаривал с президентом, но, мол, не в отношении этой резонансной темы. О чем именно говорили - судья не захотел уточнять.

Тупицкий говорит, что сейчас инициировать встречу с главой государства ему поручило собрание судей.

Глава КС подчеркнул, что "ни в чем президента не обвиняет", а возлагает ответственность за дестабилизацию на его окружение.

Украинская правда
Темы: КСЗеленский
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