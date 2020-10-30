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Лукашенко попередив протестувальників: "У полон нікого не беремо"

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 14:14

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що протестувальники переступили за "червоні лінії", про які він говорив раніше, тож владі відступати нікуди.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА, таку заяву він зробив у п’ятницю під час зустрічі з колективом МВС.

"Тому ті, хто сьогодні виходить на залізницю, ті, хто вішає фашистські прапори на лінії електропередач, словом, ті, хто сьогодні намагається зруйнувати, дестабілізувати інфраструктуру держави, повинні знати: з сьогоднішнього дня, особливо в квартирах громадян, куди вони ховаються, ми в полон нікого не беремо", - заявив Лукашенко. 

"Якщо хтось торкнеться до військовослужбовця (я вже зауваження робив генералам), він повинен піти звідти як мінімум без рук. Я говорю це публічно, щоб всі розуміли нашу подальшу рішучість. Далі - все. Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося. Хто готовий, будемо діяти", - додав він. 

Окремо Лукашенко заявив, що не збирається втікати з Білорусі. 

"Президент ніколи не втікав і втікати не збирається. Я прожив достатньо в цьому житті", - сказав Лукашенко.

"Слухайте, у нас було і складніше, у нас палили на вулицях автомобілі, анархісти і покидьки з усього світу приїжджали в середині 90-х, ці кадри є. Штурмом намагалися взяти Будинок уряду, розбивали намети на Жовтневій площі. До сих пір пам'ятаю, як це було. Ми це все пережили", - додав він.

Нагадаємо, у ці дні в ЄС триває обговорення нових санкцій проти особисто Лукашенка та його режиму.

Теми: ЛукашенкоБілорусьмітинги


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