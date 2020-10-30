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Лукашенко предупредил протестующих: "В плен никого не берем"

Пятница, 30 октября 2020, 14:14

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестующие перешагнули за "красные линии", о которых он говорил ранее, поэтому власти отступать некуда.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское государственное агентство БЕЛТА, такое заявление он сделал сегодня во время встречи с коллективом МВД.

"Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские флаги на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", - заявил Лукашенко.

"Если кто-то тронет военнослужащего (я уже замечания делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решимость. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - добавил он.

Отдельно Лукашенко заявил, что не собирается бежать из Беларуси.

"Президент никогда не убегал и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - сказал Лукашенко.

"Слушайте, у нас было и сложнее, у нас жгли на улицах автомобили, анархисты и отбросы со всего мира приезжали в середине 90-х, эти кадры есть. Штурмом пытались взять Дом правительства, разбивали палатки на Октябрьской площади. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - добавил он.

Напомним, в эти дни в ЕС идет обсуждение новых санкций против лично Лукашенко и его режима.

Темы: ЛукашенкоБеларусьмитинги


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