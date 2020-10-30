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Грецію і Туреччину сколихнув потужний землетрус, є значні руйнування

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 15:04

Сильний землетрус магнітудою 6,7-7 бала за шкалою Ріхтера стався в п'ятницю біля східного Егейського острова Самос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Землетрус стався о 13.51 за місцевим часом, всього в 19 кілометрах на північний північний захід від столиці острова, на глибині 10 кілометрів.

Місцеві ЗМІ на Самосі повідомляють про пошкодження будівель і дорожньої мережі, в той час як з сусідньої Туреччини надходять повідомлення про те, що кілька будівель обвалилися в приморському місті Ізмір.

Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), тим часом, дав землетрусу магнітуду 7 балів.

 

Як повідомляє Daily Sabah, землетрус був досить сильним, щоб люди в паніці повискакували на вулиці в країні, яка бачила потужні землетруси, що забрали життя тисяч людей в минулому.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що в районах Байракли і Борнова Ізміра обвалилися шість будівель. Міністр також повідомив, що з сусідніх провінцій, включаючи Ушак, Денізли, Маніса, Баликесір, Айдин і Мугла, надійшли повідомлення про незначні пошкодження.

Телевізійні кадри та відео, що циркулюють в соціальних мережах, показали, як люди відчайдушно прибирають уламки деяких зруйнованих будівель, щоб дістатися до людей, що опинилися під завалами.

Про загиблих і постраждалих поки даних не надходило.

Теми: ГреціяТуреччинанадзвичайна подія


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