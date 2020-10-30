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Грецию и Турцию всколыхнуло мощное землетрясение, есть значительные разрушения

Пятница, 30 октября 2020, 14:04

Сильное землетрясение магнитудой 6,7-7 балла по шкале Рихтера произошло в пятницу у восточного Эгейского острова Самос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Землетрясение произошло в 13:51 по местному времени, всего в 19 километрах к северо-западу от столицы острова, на глубине 10 километров.

Местные СМИ на Самосе сообщают о повреждении зданий и дорожной сети, в то время как из соседней Турции поступают сообщения о том, что несколько зданий обрушились в приморском городе Измир.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), между тем, присвоил землетрясению магнитуду 7 баллов.

 

Как сообщает Daily Sabah, землетрясение было достаточно сильным, чтобы люди в панике выскочили на улицы - и это в стране, видевшей мощные землетрясения, унесшие жизни тысяч людей в прошлом.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в районах Байраклы и Борнова Измира обвалились шесть зданий. Министр также сообщил, что из соседних провинций, включая Ушак, Денизли, Мугла, Айдын и Мугла, поступили сообщения о незначительных повреждениях.

Телевизионные кадры и видео, циркулирующие в социальных сетях, показали, как люди отчаянно разбирают обломки некоторых разрушенных зданий, чтобы добраться до людей, оказавшихся под завалами.

Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

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Темы: ГрецияТурциячрезвычайное происшествие
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