МЗС: Росія намагається посіяти розбрат між Україною і Білоруссю

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що спроби Росії посіяти розбрат між українським і білоруським народами приречені на поразку.

Так він відреагував на звинувачення заступника міністра закордонних справ Росії Олега Сиромолотова, що начебто з території України "керували дестабілізацією ситуації в Білорусі", повідомляє "Європейська правда".

"Україна ніколи не втручалася і не має наміру втручатися у внутрішні справи Білорусі, на відміну від Росії та її спецслужб", - заявив Боднар на своїй Facebook-сторінці.

Він додав, що значна міра відповідальності за нинішню ситуацію в Білорусі лежить саме на Росії, яка "підступно намагається позбавити білоруський народ незалежності і суверенітету".

"Росія боїться демократичної України, боїться демократизації Білорусі, а тому постійно вдається до спроб дискредитації і маніпуляцій. Але намагання Росії посіяти розбрат між українським і білоруським народами заздалегідь приречені на поразку, як і нікчемні спроби перекинути на Україну відповідальність за власну підривну діяльність РФ", - додав Боднар.

Сиромолотов раніше заявив, що МЗС Росії має інформацію про управління протестами в Білорусі з України.

"Дійсно, маємо інформацію про те, що дестабілізацією ситуації в Білорусі управляли, в тому числі, з території України", - сказав Сиромолотов агентству "РИА Новости".