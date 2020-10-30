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МИД: Россия пытается посеять раздор между Украиной и Беларусью

Пятница, 30 октября 2020, 14:04

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами обречены на поражение.

Так он отреагировал на обвинения заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что якобы с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси", сообщает "Европейская правда".

"Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб", - заявил Боднар на своей Facebook-странице.

Он добавил, что значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на России, которая "коварно пытается лишить белорусский народ независимости и суверенитета".

"Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение, как и ничтожные попытки свалить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность РФ", - добавил Боднар.

Сыромолотов ранее заявил, что МИД России информацию об управлении протестами в Беларусь из Украины.

"Действительно, есть информация о том, что дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе, с территории Украины", - сказал Сыромолотов агентству "РИА Новости".

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