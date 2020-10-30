Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД: Россия пытается посеять раздор между Украиной и Беларусью

Пятница, 30 октября 2020, 15:04

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами обречены на поражение.

Так он отреагировал на обвинения заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что якобы с территории Украины "руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси", сообщает "Европейская правда".

"Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб", - заявил Боднар на своей Facebook-странице.

Он добавил, что значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на России, которая "коварно пытается лишить белорусский народ независимости и суверенитета".

"Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами заранее обречены на поражение, как и ничтожные попытки свалить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность РФ", - добавил Боднар.

Сыромолотов ранее заявил, что МИД России информацию об управлении протестами в Беларусь из Украины.

"Действительно, есть информация о том, что дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе, с территории Украины", - сказал Сыромолотов агентству "РИА Новости".



powered by lun.ua
Главное сегодня

Против судей КС возбудили уголовное дело: покушение на захват власти

инфографикаCOVID-19: Украина обновила перечень "красных" зон

фотоАкция под КС: люди бросают шины и жгут файеры

8,3 тысячи больных COVID и 173 умерших - в Украине новые антирекорды

Обострение на Донбассе: двое погибших и двое раненых

Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ: текст законопроекта

Все новости...
Последние новости
15:37
Октябрь попрощается с украинцами дождем, ноябрь принесет похолодание
15:10
САП: Решение КС это – давление на все антикоррупционные органы
15:04
МИД: Россия пытается посеять раздор между Украиной и Беларусью
15:04
фото, видеоГрецию и Турцию всколыхнуло мощное землетрясение, есть значительные разрушения
15:04
Судья признался, что в приговоре КС использовали цитату из "Федералиста" Гамильтона
14:58
Приватбанк завершил третий квартал 2020 года с прибылью 21,3 миллиарда
14:45
Судья КС Слиденко: После давления из ОП я написал заявление об отставке
14:44
"Коронавирусные ноги" вероятно являются признаком длительного течения COVID-19 – ученые
14:41
видеоЛукашенко заявил, что "бежать не собирается"
14:32
В Европарламенте призывают Украину действовать вопреки решению КС, восстановив функции НАПК
Все новости...