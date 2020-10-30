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Жовтень попрощається з українцями дощем, листопад принесе похолодання

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 15:37
Ельдар Сарахман, УП

На вихідних в Україні похолодає, в суботу на більшості території країни дощитиме.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Перехід від рудого жовтня до сірого листопада відбудеться з дощами та похолоданням. Все - за кліматичним календарем".

Деталі: За даними синоптика, на вихідних циклон з півдня зумовить у більшості областей України дощі.

У суботу на південному сході, в Приазов'ї, місцями в Дніпрі з районами та в східних областях можливі сильні дощі.

В неділю в західній частині України опади припиняться.

31 жовтня - 1 листопада буде холодно. Денна температура повітря знизиться до +7+11 градусів, на Півдні та південному сході тепліше, +10+14 градусів.

У Києві перехід від жовтня до листопада буде з туманами, дощами та похолоданням до +7 градусів.

Тумани ще й сприятимуть зависанню шкідливих домішок у повітрі, зазначає Діденко.

Українська правда
Теми: погода


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