Жовтень попрощається з українцями дощем, листопад принесе похолодання
На вихідних в Україні похолодає, в суботу на більшості території країни дощитиме.
Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook
Пряма мова: "Перехід від рудого жовтня до сірого листопада відбудеться з дощами та похолоданням. Все - за кліматичним календарем".
Деталі: За даними синоптика, на вихідних циклон з півдня зумовить у більшості областей України дощі.
У суботу на південному сході, в Приазов'ї, місцями в Дніпрі з районами та в східних областях можливі сильні дощі.
В неділю в західній частині України опади припиняться.
31 жовтня - 1 листопада буде холодно. Денна температура повітря знизиться до +7+11 градусів, на Півдні та південному сході тепліше, +10+14 градусів.
У Києві перехід від жовтня до листопада буде з туманами, дощами та похолоданням до +7 градусів.
Тумани ще й сприятимуть зависанню шкідливих домішок у повітрі, зазначає Діденко.