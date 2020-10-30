Октябрь попрощается с украинцами дождем, ноябрь принесет похолодание

На выходных в Украине похолодает, в субботу на большей части территории страны пройдут дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Переход от рыжего октября к серому ноябрю состоится с дождями и похолоданием. Все - по климатическому календарю".

Детали: По данным синоптика, на выходных циклон с юга приведет в большинство областей Украины дожди.

В субботу на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днипре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди.

В воскресенье в западной части Украины осадки прекратятся.

31 октября - 1 ноября будет холодно. Дневная температура воздуха снизится до +7 +11 градусов, на юге и юго-востоке теплее, +10 +14 градусов.

В Киеве переход с октября на ноябрь будет с туманами, дождями и похолоданием до +7 градусов.

Туманы будут способствовать зависанию вредных примесей в воздухе, отмечает Диденко.