Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Октябрь попрощается с украинцами дождем, ноябрь принесет похолодание

Пятница, 30 октября 2020, 14:37
Октябрь попрощается с украинцами дождем, ноябрь принесет похолодание
Эльдар Сарахман, УП

На выходных в Украине похолодает, в субботу на большей части территории страны пройдут дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Переход от рыжего октября к серому ноябрю состоится с дождями и похолоданием. Все - по климатическому календарю".

Детали: По данным синоптика, на выходных циклон с юга приведет в большинство областей Украины дожди.

В субботу на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днипре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди.

В воскресенье в западной части Украины осадки прекратятся.

31 октября - 1 ноября будет холодно. Дневная температура воздуха снизится до +7 +11 градусов, на юге и юго-востоке теплее, +10 +14 градусов.

В Киеве переход с октября на ноябрь будет с туманами, дождями и похолоданием до +7 градусов.

Туманы будут способствовать зависанию вредных примесей в воздухе, отмечает Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: