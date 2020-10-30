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У Туреччині і Греції повідомили про перших загиблих і постраждалих під час землетрусу

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 16:21

Під час потужного землетрусу у турецькому місті Ізмір загинули щонайменше чотири люди, більше сотні поранені.

Такими є дані Управління з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і катастроф Туреччини, повідомляє "Європейська правда".

"Згідно з першою інформацією, загинули 4 людини, 1 з яких потонула, 120 громадян отримали поранення" - повідомили у пресслужбі управління.

Після землетрусу, що відчувався у всьому Егейському регіоні, пошукові роботи тривають у всіх провінціях, постраждалих від землетрусу, особливо в Ізмірі і Айдині. Тому кількість жертв може збільшитися.

Як повідомляє Kathimerini, на грецькому острові Самос в результаті землетрусу постраждали вісім людей.  Їх життю нічого не загрожує, одна стан однієї з жінок досить важкий.

Як повідомлялося, у другій половині дня у в районі грецького острова Самос і прибережної зони Туреччини стався потужний землетрус. У Туреччині повідомили, що після землетрусу були 33 афтершоки, 13 з яких мали магнітуду вище 4.

Землетрус спричинив значні руйнування на Самосі і турецькому місті Ізмір.

Користувачі соцмереж та медіа почали публікувати фото та відео наслідків потужного землетрусу.

Теми: ТуреччинаГреціястихійне лихо


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