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В Турции и Греции сообщили о первых погибших и пострадавших во время землетрясения

Пятница, 30 октября 2020, 15:21
В Турции и Греции сообщили о первых погибших и пострадавших во время землетрясения

Во время мощного землетрясения в турецком городе Измир погибли по меньшей мере четыре человека, более сотни ранены.

Таковы данные Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф Турции, сообщает "Европейская правда".

"Согласно первой информации, погибли 4 человека, 1 из которых утонул, 120 граждан получили ранения", - сообщили в пресс службе управления.

После землетрясения, которое ощущалось во всем Эгейском регионе, поисковые работы продолжаются во всех провинциях, пострадавших от землетрясения, особенно в Измире и Айдыне. Поэтому количество жертв может увеличиться.

В пострадавший регион были направлены 53 единиц техники и 189 человек личного состава, а также 112 бригад скорой медицинской помощи.

Как сообщает Kathimerini, на греческом острове Самос в результате землетрясения пострадали восемь человек. Их жизни ничего не угрожает, но состояние одной из женщин достаточно тяжелое.

Как сообщалось, во второй половине дня в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение. В Турции сообщили, что после землетрясения были 33 афтершока, 13 из которых имели магнитуду выше 4.

Землетрясение вызвало значительные разрушения на Самосе и в турецком городе Измир.

Пользователи соцсетей и медиа начали публиковать фото и видео последствий мощного землетрясения.

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Темы: ТурцияГрециястихийное бедствие
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