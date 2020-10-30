Віцепрем’єр-міністр: Питання перегляду безвізу з ЄС відсутнє на порядку денному
Питання перегляду Євросоюзом безвізового режиму з Україною через скандальне рішення Конституційного суду щодо антикорупції на цей час не перебуває на порядку денному.
У цьому запевнила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
Вона нагадала, що питання боротьби з корупцією та ефективних механізмів були частиною переговорів про отримання Україною безвізового режиму.
За її словами, рішення Конституційного суду України підриває довіру до послідовності українських реформ.
Вона також зазначила, що уряд разом з міжнародними партнерами шукає способи вирішення цього питання.
"Міжнародні партнери розуміють, в якій критичній ситуації ми перебуваємо зараз, і, очевидно, бачать, що ми намагаємося робити рішучі кроки в цьому напрямку. Тому це зараз діалог, і рішень ніяких не прийнято", - сказала Стефанишина.
Водночас у Європарламенті привітали першу реакцію президента Зеленського щодо цього питання.
У відповідності до аналізу ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"