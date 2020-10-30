Віцепрем’єр-міністр: Питання перегляду безвізу з ЄС відсутнє на порядку денному

Питання перегляду Євросоюзом безвізового режиму з Україною через скандальне рішення Конституційного суду щодо антикорупції на цей час не перебуває на порядку денному.

У цьому запевнила віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Вона нагадала, що питання боротьби з корупцією та ефективних механізмів були частиною переговорів про отримання Україною безвізового режиму.

"Рішучі кроки, продемонстровані українською владою, зокрема, засідання РНБО і публічна позиція ключових гравців у владі - президента, уряду і парламенту - свідчить, що Україна налаштована продовжувати ці реформи, і зараз питання про перегляд безвізу не стоїть на порядку денному", - сказала Стефанишина журналістам в Києві в п'ятницю.

За її словами, рішення Конституційного суду України підриває довіру до послідовності українських реформ.

Вона також зазначила, що уряд разом з міжнародними партнерами шукає способи вирішення цього питання.

"Міжнародні партнери розуміють, в якій критичній ситуації ми перебуваємо зараз, і, очевидно, бачать, що ми намагаємося робити рішучі кроки в цьому напрямку. Тому це зараз діалог, і рішень ніяких не прийнято", - сказала Стефанишина.

Водночас у Європарламенті привітали першу реакцію президента Зеленського щодо цього питання.

У відповідності до аналізу ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"