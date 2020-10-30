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Вице-премьер: Вопроса пересмотра безвиза с ЕС нет на повестке дня

Пятница, 30 октября 2020, 15:14

Вопрос пересмотра Евросоюзом безвизового режима с Украиной из-за скандального решения Конституционного суда по антикоррупции в настоящее время не находится на повестке дня.

В этом заверила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что вопросы борьбы с коррупцией и эффективных механизмов были частью переговоров о получении Украиной безвизового режима.

"Решительные шаги, продемонстрированные украинской властью, в частности, заседание СНБО и публичная позиция ключевых игроков во власти - президента, правительства и парламента - свидетельствует, что Украина настроена продолжать эти реформы, и сейчас вопрос о пересмотре безвиза не стоит на повестке дня", - сказала Стефанишина журналистам в Киеве в пятницу.

По ее словам, решение Конституционного суда Украины подрывает доверие к последовательности украинских реформ.

Она также отметила, что правительство вместе с международными партнерами ищет способы решения этого вопроса.

"Международные партнеры понимают, в какой критической ситуации мы находимся сейчас, и, очевидно, видят, что мы стараемся делать решительные шаги в этом направлении. Поэтому это сейчас диалог и решений никаких не принято", - сказала Стефанишина.

Напомним, ранее ряд международных партнеров заявили, что решение КС поставило под сомнение международные обязательства Украины.

В то же время в Европарламенте приветствовали первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу.

В соответствии с анализом ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим"

Темы: безвизЕСУкраина
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