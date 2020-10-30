Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вице-премьер: Вопроса пересмотра безвиза с ЕС нет на повестке дня

Пятница, 30 октября 2020, 16:14

Вопрос пересмотра Евросоюзом безвизового режима с Украиной из-за скандального решения Конституционного суда по антикоррупции в настоящее время не находится на повестке дня.

В этом заверила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Она напомнила, что вопросы борьбы с коррупцией и эффективных механизмов были частью переговоров о получении Украиной безвизового режима.

"Решительные шаги, продемонстрированные украинской властью, в частности, заседание СНБО и публичная позиция ключевых игроков во власти - президента, правительства и парламента - свидетельствует, что Украина настроена продолжать эти реформы, и сейчас вопрос о пересмотре безвиза не стоит на повестке дня", - сказала Стефанишина журналистам в Киеве в пятницу.

По ее словам, решение Конституционного суда Украины подрывает доверие к последовательности украинских реформ.

Она также отметила, что правительство вместе с международными партнерами ищет способы решения этого вопроса.

"Международные партнеры понимают, в какой критической ситуации мы находимся сейчас, и, очевидно, видят, что мы стараемся делать решительные шаги в этом направлении. Поэтому это сейчас диалог и решений никаких не принято", - сказала Стефанишина.

Напомним, ранее ряд международных партнеров заявили, что решение КС поставило под сомнение международные обязательства Украины.

В то же время в Европарламенте приветствовали первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу.

В соответствии с анализом ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим"

Темы: безвизЕСУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Майдане Независимости водитель въехал в толпу, погибли 2 человека

фотоВ Турции и Греции сообщили о первых погибших и пострадавших во время землетрясения

Экстренное заседание в Минске: Украина назвала свои требования

Против судей КС возбудили уголовное дело: покушение на захват власти

инфографикаCOVID-19: Украина обновила перечень "красных" зон

фотоАкция под КС: люди бросают шины и жгут файеры

Все новости...
безвиз
Климкин считает, что ЕС не станет сразу приостанавливать безвиз
Вице-премьер по евроинтеграции об угрозе решения КС: "Безвизу с ЕС быть!"
В ЕС считают решение КС основанием для приостановления безвиза
Последние новости
16:47
Италия и Венгрия вошли в "красную зону" Украины, Молдова "позеленела"
16:45
Регулятор одобрил RAB-тарифы для первых облэнерго
16:39
На Майдане Независимости водитель въехал в толпу, погибли 2 человека
16:22
В ГБР начали расследовать госизмену главы КС Тупицкого
16:21
фотоВ Турции и Греции сообщили о первых погибших и пострадавших во время землетрясения
16:15
Rozetka начала продажи собственного бренда техники - СМИ
16:14
Вице-премьер: Вопроса пересмотра безвиза с ЕС нет на повестке дня
15:59
Судья КС: Не было обязательства закрывать реестр деклараций, все можно поправить за 3 дня
15:58
Экономика может восстановиться после коронакризиса в 2022 году – Нацбанк
15:55
Минздрав будет нанимать медиков для борьбы с COVID-19 по контракту. Ляшко рассказал об условиях
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!