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На Майдані Незалежності водій в'їхав у натовп, загинули 2 людини

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 16:39

На Майдані Незалежності водій іномарки в'їхав у зупинку громадського транспорта, в результаті чого  загинули 2 людини, ще 3 травмувалися.

Джерело: повідомлення у Facebook-групі "Київ оперативний", повідомлення поліції Києва

Дослівно: "Масштабна і дуже серйозна автотроща сталася щойно на Майдані Незалежності. Є серйозно травмовані. Інформація уточнюється.

Свідки з місця кажуть, що винуватець аварії бухий.

Також додається, що двоє постраждалих не подають ознак життя".

Поліція Києва дослівно: "Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб та кілька чоловік отримали тілесні ушкодження. Наразі на місці події працюють представники профільних служб і відомств.

Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП, дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу".

Деталі: Поліція спілкується із 66-річним водієм транспортного засобу, що скоїв наїзд на людей та перевіряють його на стан сп’яніння.

Українська правда
Теми: ДТПКиїв


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