На Майдані Незалежності водій в'їхав у натовп, загинули 2 людини
На Майдані Незалежності водій іномарки в'їхав у зупинку громадського транспорта, в результаті чого загинули 2 людини, ще 3 травмувалися.
Джерело: повідомлення у Facebook-групі "Київ оперативний", повідомлення поліції Києва
Дослівно з групи у FB: "Масштабна і дуже серйозна автотроща сталася щойно на Майдані Незалежності. Є серйозно травмовані. Інформація уточнюється. Свідки з місця кажуть, що винуватець аварії бухий. Також додається, що двоє постраждалих не подають ознак життя".
Поліція Києва дослівно: "Внаслідок ДТП загинуло двоє осіб та кілька чоловік отримали тілесні ушкодження. Наразі на місці події працюють представники профільних служб і відомств.
Попередньо встановлено, що водій іномарки не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, де перебували люди. Внаслідок ДТП, дві людини загинули на місці події, а ще кілька – отримали тілесні ушкодження. Лікарі їм надають необхідну медичну допомогу".
Деталі: Поліція спілкується із 66-річним водієм транспортного засобу, що скоїв наїзд на людей та перевіряють його на стан сп’яніння.