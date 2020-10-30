На Майдане Независимости водитель въехал в толпу, погибли 2 человека

На Майдане Независимости водитель иномарки въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли 2 человека, еще 3 получили травмы.

Источник: сообщение в Facebook-группе "Киев оперативный", сообщение полиции Киева

Дословно из группы в FB: "Масштабная и очень серьезная автокатастрофа произошла только-что на Майдане Независимости. Есть серьезно травмированые. Информация уточняется. Свидетели с места говорят, что виновник аварии бухой".

Полиция Киева дословно: "В результате ДТП погибли два человека и несколько человек получили телесные повреждения. В настоящее время на месте происшествия работают представители профильных служб и ведомств.

Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь".

Детали: Полиция общается с 66-летним водителем транспортного средства, совершившим наезд на людей, и проверяют его на состояние опьянения.