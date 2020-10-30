Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Італія і Угорщина увійшли в "червону зону" України, Молдова "позеленіла"

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 16:47

Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон за поширенням COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", список з інформацією станом на 30 жовтня доступний на сайті МОЗ. 

Згідно з оновленими даними, Угорщина та Італія перейшли з "зеленої" в "червону" зону, а сусідня Молдова навпаки - потрапила у "зелену" частину списку. 

У "червоній зоні", серед інших країн, перебувають Болгарія, Румунія, Польща, Словаччина, Франція та Британія.

До країн "зеленої зони" ввійшли Литва, Німеччина, Швеція, Росія, Албанія, Туреччина та Єгипет.

Загалом у "червоній зоні" - 50 країн, у яких показник захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні.

Після повернення з країн "червоної зони" українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатка "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Теми: ІталіяУгорщинаМолдоваУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, оновленоНа Майдані Незалежності водій в'їхав у натовп, загинули 2 людини

У ДБР почали розслідувати можливу держзраду глави КС Тупицького

фотоУ Туреччині і Греції повідомили про перших загиблих і постраждалих під час землетрусу

Екстрене засідання у Мінську: Україна назвала свої вимоги

Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади

COVID-19: Україна оновила перелік "червоних" зон

Усі новини...
Італія
В Італії масові протести проти жорстких коронавірусних обмежень
В Італії вперше понад 20 тисяч випадків коронавірусу за добу
В Італії нові обмеження: ресторани і бари закриватимуть о 18:00
Останні новини
17:48
Єрмак побачив зовнішнє втручання в подіях навколо Конституційного суду
17:45
Гривня на міжбанку продовжує знецінюватися
17:34
Декларації двох авторів скандального подання в КС були "під прицілом" у НАЗК
17:33
Українська Firefly показала ракету Alpha, яку запустить в грудні
17:31
Вибори-2020: поліція заявила про саботаж на Одещині
17:13
Вживання антибіотиків без потреби ускладнює лікування COVID-19 – лікар
16:47
Італія і Угорщина увійшли в "червону зону" України, Молдова "позеленіла"
16:45
Регулятор схвалив RAB-тарифи для перших обленерго
16:39
відео, оновленоНа Майдані Незалежності водій в'їхав у натовп, загинули 2 людини
16:22
У ДБР почали розслідувати можливу держзраду глави КС Тупицького
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!