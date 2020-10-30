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Італія і Угорщина увійшли в "червону зону" України, Молдова "позеленіла"

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 15:47

Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон за поширенням COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", список з інформацією станом на 30 жовтня доступний на сайті МОЗ. 

Згідно з оновленими даними, Угорщина та Італія перейшли з "зеленої" в "червону" зону, а сусідня Молдова навпаки - потрапила у "зелену" частину списку. 

У "червоній зоні", серед інших країн, перебувають Болгарія, Румунія, Польща, Словаччина, Франція та Британія.

До країн "зеленої зони" ввійшли Литва, Німеччина, Швеція, Росія, Албанія, Туреччина та Єгипет.

Загалом у "червоній зоні" - 50 країн, у яких показник захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні.

Після повернення з країн "червоної зони" українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатка "Дій вдома". Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Теми: ІталіяУгорщинаМолдоваУкраїна
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