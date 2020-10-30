Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия и Венгрия вошли в "красную зону" Украины, Молдова "позеленела"

Пятница, 30 октября 2020, 15:47

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", список с информацией состоянию на 30 октября доступен на сайте Минздрава.

Согласно обновленным данным, Венгрия и Италия перешли с "зеленой" в "красную" зону, а соседняя Молдова наоборот - попала в "зеленую" часть списка.

В "красной зоне", среди других стран, находятся Болгария, Румыния, Польша, Словакия, Франция и Великобритания.

В страны "зеленой зоны" вошли Литва, Германия, Швеция, Россия, Албания, Турция и Египет.

Всего в "красной зоне" - 50 стран, в которых показатель заболеваемости на 100 тыс. Населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По возвращении из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Действуй дома". Досрочном прекращении самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИталияВенгрияМолдоваУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: