Италия и Венгрия вошли в "красную зону" Украины, Молдова "позеленела"

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", список с информацией состоянию на 30 октября доступен на сайте Минздрава.

Согласно обновленным данным, Венгрия и Италия перешли с "зеленой" в "красную" зону, а соседняя Молдова наоборот - попала в "зеленую" часть списка.

В "красной зоне", среди других стран, находятся Болгария, Румыния, Польша, Словакия, Франция и Великобритания.

В страны "зеленой зоны" вошли Литва, Германия, Швеция, Россия, Албания, Турция и Египет.

Всего в "красной зоне" - 50 стран, в которых показатель заболеваемости на 100 тыс. Населения за последние 14 дней выше, чем в Украине.

По возвращении из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения "Действуй дома". Досрочном прекращении самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.