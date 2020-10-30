В Україні уже офіційно обрали 20 мерів

Станом на 16 годину 30 жовтня в Україні вже офіційно відомі результати виборів у 64 місцевих радах і визнано обраними 84 голів міських, селищних і сільських.

Джерело: повідомлення ЦВК

Дослівно: "За інформацією, яка надійшла до Секретаріату Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій, станом на 16:00 30 жовтня 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад (8 – міських, 15 – селищних, 41 – сільської) у 23 регіонах.

Окрім того, визнано обраними 84 голів (20 – міських, 17 – селищних, 47 – сільських) також у 23 областях".

Деталі: Список обраних місцевих рад можна переглянути на сайті ЦВК, список міських, селищних і сільських голів теж.

ЦВК також повідомила, що на всіх виборчих дільницях завершили підрахунок голосів виборців та складання відповідних протоколів ДВК. І майже майже всі дільниці передали ці протоколи до сільських, селищних і міських ТВК.

Цей процес продовжується тільки у 2 регіонах, у менше ніж 0,2 % дільничних виборчих комісій від загальної кількості утворених: у Вінницькій області – 30 ДВК, а також в Одеській області – 27 ДВК (лише щодо підрахунку голосів виборців з виборів депутатів районної та обласної ради).

Також триває передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

Загалом районні ТВК прийняли 682 таких протоколи, що становить понад 45,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані.

Своєю чергою обласні ТВК прийняли 503 протоколи (понад 36,8 %).

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.