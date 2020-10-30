Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине уже официально выбрали 20 мэров

Пятница, 30 октября 2020, 18:26

По состоянию на 16 часов 30 октября в Украине уже официально известны результаты выборов в 64 местных советах и ​​признаны избранными 84 главы городских, поселковых и сельских.

Источник: сообщение ЦИК

Дословно: "По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии от территориальных избирательных комиссий, по состоянию на 16:00 30 октября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов (8 - городских, 15 - поселковых, 41 - сельской) в 23 регионах.

Кроме того, признаны избранными 84 голов (20 - городских, 17 - поселковых, 47 - сельских) также в 23 областях".

Детали: Список избранных местных советов можно посмотреть на сайте ЦИК, список городских, поселковых и сельских голов тоже.

ЦИК также сообщила, что на всех избирательных участках завершили подсчет голосов избирателей и составление соответствующих протоколов УИК. И почти все участки передали эти протоколы в сельские, поселковые и городских ТИК.

Этот процесс продолжается только в 2 регионах, в менее 0,2% участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области - 30 УИК, а также в Одесской области - 27 УИК (только по подсчету голосов избирателей по выборам депутатов районного и областного совета).

Также продолжается передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Всего районные ТИК приняли 682 таких протокола, что составляет более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены.

В свою очередь областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%).

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Украинавиборыместная власть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Украина
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: