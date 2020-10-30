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В Украине уже официально выбрали 20 мэров

Пятница, 30 октября 2020, 19:26

По состоянию на 16 часов 30 октября в Украине уже официально известны результаты выборов в 64 местных советах и ​​признаны избранными 84 главы городских, поселковых и сельских.

Источник: сообщение ЦИК

Дословно: "По информации, поступившей в Секретариат Центральной избирательной комиссии от территориальных избирательных комиссий, по состоянию на 16:00 30 октября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов (8 - городских, 15 - поселковых, 41 - сельской) в 23 регионах.

Кроме того, признаны избранными 84 голов (20 - городских, 17 - поселковых, 47 - сельских) также в 23 областях".

Детали: Список избранных местных советов можно посмотреть на сайте ЦИК, список городских, поселковых и сельских голов тоже.

ЦИК также сообщила, что на всех избирательных участках завершили подсчет голосов избирателей и составление соответствующих протоколов УИК. И почти все участки передали эти протоколы в сельские, поселковые и городских ТИК.

Этот процесс продолжается только в 2 регионах, в менее 0,2% участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области - 30 УИК, а также в Одесской области - 27 УИК (только по подсчету голосов избирателей по выборам депутатов районного и областного совета).

Также продолжается передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

Всего районные ТИК приняли 682 таких протокола, что составляет более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены.

В свою очередь областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%).

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 включительно.

Украинская правда
Темы: Украинавиборыместная власть


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