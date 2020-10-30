"Шахтар" без проблем переміг "Маріуполь" у матчі 8 туру УПЛ

Донецький "Шахтар" у матчі 8 туру української Прем'єр-Ліги з рахунком 4:1 переграв "Маріуполь".

Поєдинок пройшов у п`ятницю 30 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".

"Маріуполь" у цій зустрічі не зміг розраховувати на 13 гравців, які орендовані в "Шахтаря". Отже, у заявці на цей матч у маріупольців було лише 14 футболістів.

Гірники в цій зустрічі також не грали "основою", але не відчули опору від суперника. "Маріуполь" за перші 45-ть хвилин жодного разу не пробив по воротах Андрія П`ятова, а "Шахтар" забив двічі.

На 26-й хвилині Тайсон реалізував пенальті за гру рукою у власному штрафному майданчику гравця "Маріуполя" - 1:0. На 45-й хвилині Георгій Судаков ударом із-за меж штафного майданчика збільшив перевагу "Шахтаря" - 2:0.

На 65-й хвилині маріупольці порушили правила на Тете, і рефері ставить ще один пенальті у їх ворота. З 11-ти метрів Алан Патрік робить рахунок 3:0.

Один гол відквитав "Маріуполь" на 72-й хвилині. Сергій Горбунов вийшов сам на сам з П`ятовим і переграв воротаря "Шахтаря" - 3:1. Через три хвилини Тайсон забиває четвертий гол, пробивши у кут воріт - 4:1. Міг Тете зробити рахунок і зовсім розргомним, але пробив прямо у голкіпера "Маріуполя".