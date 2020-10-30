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"Шахтер" без проблем победил "Мариуполь" в матче 8 тура УПЛ

Пятница, 30 октября 2020, 19:51
Шахтер без проблем победил Мариуполь в матче 8 тура УПЛ

Донецкий "Шахтер" в матче 8 тура украинской Премьер-Лиги со счетом 4:1 переиграл "Мариуполь".

Поединок прошел в пятницу 30 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Мариуполь" в этой встрече не смог рассчитывать на 13 игроков, которые арендованы у "Шахтера". Итак, в заявке на этот матч у мариупольцев было всего 14 футболистов.

Горняки в этой встрече также не играли "основой", но не почувствовали сопротивления от соперника. "Мариуполь" за первые 45-ть минут ни разу не пробил по воротам Андрея Пятова, а "Шахтер" забил дважды.

На 26-й минуте Тайсон реализовал пенальти за игру рукой в ​​своей штрафной игрока "Мариуполя" - 1:0. На 45-й минуте Георгий Судаков ударом из-за пределов штафного площадки увеличил преимущество "Шахтера" - 2:0.

На 65-й минуте мариупольцы нарушили правила на Тете, и рефери ставит еще один пенальти в их ворота. С 11-ти метров Алан Патрик делает счет 3:0.

Один гол отыграл "Мариуполь" на 72-й минуте. Сергей Горбунов вышел один на один с Пятовым и переиграл вратаря "Шахтера" - 3:1. Через три минуты Тайсон забивает четвертый гол, пробив в угол ворот - 4:1. Мог Тете сделать счет и вовсе разгромным, но пробил прямо в голкипера "Мариуполя".

Николай Аврамчук для УП
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