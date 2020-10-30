ГБР задержало одного из руководителей ДФС: требовал $200 тысяч

Следователи Государственного бюро расследований с привлечением собственного спецназа задержали "на горячем" руководителя главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы при получении части взятки в $100 тысяч.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий $200000 за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

Upd. Нардеп "Голоса" Александра Устинова отметила, что поймали Романа Неговелова. По ее словам, это "СБУшник, который всю жизнь в экономической контрразведке главка СБУ занимался фармацевтическим бизнесом, требуя с тех взятки".