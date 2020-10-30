Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Португалія на 5 днів заборонила поїздки країною на тлі коронавірусного антирекорду

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 21:50

Контрольно-пропускні пункти були встановлені по всій Португалії, щоб зупинити несанкціоновані поїздки під час п'ятиденної заборони на пересування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Переміщення між більш ніж 300 муніципалітетами Португалії заборонено з п'ятниці по 3 листопада, щоб знизити ризик передачі вірусу під час національного свята Всіх Святих, але є винятки, в тому числі для тих, хто їде на роботу і з роботи.

У Португалії, де проживає трохи більше 10 мільйонів осіб, було зареєстровано порівняно невелике число випадків захворювання - 137 272 і 2468 смертей, але в п'ятницю число нових випадків досягло 4656, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії. Обсяги тестування також збільшилися.

Система охорони здоров'я Португалії, яка до пандемії мала найнижче число ліжок у відділеннях інтенсивної терапії на 100 000 жителів в Європі, може вмістити 800 пацієнтів з COVID – 19.

Уряд обговорить потенційні нові обмеження на екстреному засіданні в суботу.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 30 жовтня: подальша доля суддів КС, заяви голови КС

Зарплата суддів КС, кредит Суркіса: що відбулось у реєстрі декларацій, поки він був закритий

відеоВодій Land Rover, який збив людей на Майдані, був тверезий

відео, оновленоНа Майдані Незалежності водій в'їхав у натовп, загинули 2 людини

У ДБР почали розслідувати можливу держзраду глави КС Тупицького

фотоУ Туреччині і Греції повідомили про перших загиблих і постраждалих під час землетрусу

Усі новини...
Останні новини
22:50
Бельгія запроваджує повторний карантин
22:23
"Відчувається вплив олігархів та Кремля": євродепутат про рішення КС
22:11
Новини економіки: економіка відновиться у 2022 році, обленерго отримали RAB-тарифи
21:50
Португалія на 5 днів заборонила поїздки країною на тлі коронавірусного антирекорду
21:38
фото, оновленоДБР затримало одного з керівників ДФС: вимагав $200 тисяч
21:25
Новини 30 жовтня: подальша доля суддів КС, заяви голови КС
21:13
МВФ відреагував на скандальне рішення Конституційного Суду
21:02
В Грузії кажуть, що Україна сама скасувала приліт своїх спостерігачів на вибори
20:51
"Шахтар" без проблем переміг "Маріуполь" у матчі 8 туру УПЛ
20:46
ТКГ позачергово зібралася через загострення на Донбасі
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!