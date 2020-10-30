Португалія на 5 днів заборонила поїздки країною на тлі коронавірусного антирекорду

Контрольно-пропускні пункти були встановлені по всій Португалії, щоб зупинити несанкціоновані поїздки під час п'ятиденної заборони на пересування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Переміщення між більш ніж 300 муніципалітетами Португалії заборонено з п'ятниці по 3 листопада, щоб знизити ризик передачі вірусу під час національного свята Всіх Святих, але є винятки, в тому числі для тих, хто їде на роботу і з роботи.

У Португалії, де проживає трохи більше 10 мільйонів осіб, було зареєстровано порівняно невелике число випадків захворювання - 137 272 і 2468 смертей, але в п'ятницю число нових випадків досягло 4656, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії. Обсяги тестування також збільшилися.

Система охорони здоров'я Португалії, яка до пандемії мала найнижче число ліжок у відділеннях інтенсивної терапії на 100 000 жителів в Європі, може вмістити 800 пацієнтів з COVID – 19.

Уряд обговорить потенційні нові обмеження на екстреному засіданні в суботу.