Португалия на 5 дней запретила поездки по стране на фоне коронавирусного антирекорда

Контрольно-пропускные пункты были установлены по всей Португалии, чтобы остановить несанкционированные поездки во время пятидневного запрета на передвижение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Перемещение между более чем 300 муниципалитетами Португалии запрещено с пятницы по 3 ноября, чтобы снизить риск передачи вируса во время национального праздника Всех Святых, но есть исключения, в том числе для тех, кто едет на работу и с работы.

В Португалии, где проживает чуть более 10 миллионов человек, было зарегистрировано сравнительно небольшое число случаев заболевания - 137 272 и 2468 смертей, но в пятницу число новых случаев достигло 4656, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. Объемы тестирования также увеличились.

Система здравоохранения Португалии, которая до пандемии имела самое низкое число коек в отделениях интенсивной терапии на 100 000 жителей в Европе, может вместить 800 пациентов с COVID – 19.

Правительство обсудит потенциальные новые ограничения на экстренном заседании в субботу.