Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Португалия на 5 дней запретила поездки по стране на фоне коронавирусного антирекорда

Пятница, 30 октября 2020, 20:50

Контрольно-пропускные пункты были установлены по всей Португалии, чтобы остановить несанкционированные поездки во время пятидневного запрета на передвижение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Перемещение между более чем 300 муниципалитетами Португалии запрещено с пятницы по 3 ноября, чтобы снизить риск передачи вируса во время национального праздника Всех Святых, но есть исключения, в том числе для тех, кто едет на работу и с работы.

В Португалии, где проживает чуть более 10 миллионов человек, было зарегистрировано сравнительно небольшое число случаев заболевания - 137 272 и 2468 смертей, но в пятницу число новых случаев достигло 4656, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии. Объемы тестирования также увеличились.

Система здравоохранения Португалии, которая до пандемии имела самое низкое число коек в отделениях интенсивной терапии на 100 000 жителей в Европе, может вместить 800 пациентов с COVID – 19.

Правительство обсудит потенциальные новые ограничения на экстренном заседании в субботу.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: