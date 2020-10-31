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Місія ОБСЄ фіксує зростання порушень "тиші" на Донбасі

Субота, 31 жовтня 2020, 04:17

29 жовтня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 39 порушень режим припинення вогню у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ від 30 жовтня 

Деталі: Зокрема, на Донеччині зафіксували 30 порушень, хоча добою раніше їх було всього 2. Найбільше серед порушень було вибухів, зокрема біля Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції. 

На Луганщині зареєстрували 9 вибухів, хоча 28 жовтня їх не було взагалі. 

За час дії домовленостей про режим припинення вогню від 27 липня місія нарахувала 1945 порушень цього режиму.

Окрім того, спостерігачі констатували спокійну ситуацію на ділянці розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської. Водночас в районі Золотого було зафіксовано вибухи невідомого походження. 

Збройні формування РФ, традиційно, обмежували свободу пересування міжнародних спостерігачів.

Нагадаємо: 

  • Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ з вечора 23 жовтня до вечора 25 жовтня зафіксувала 48 порушень режиму припинення вогню, зокрема 38 у Донецькій області та 10 – на Луганщині.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас


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