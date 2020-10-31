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Миссия ОБСЕ фиксирует рост нарушений "тишины" на Донбассе

Суббота, 31 октября 2020, 03:17
Миссия ОБСЕ фиксирует рост нарушений тишины на Донбассе

29 октября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 39 нарушений режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Источник: отчет СММ ОБСЕ от 30 октября

Детали: В частности, в Донецкой области зафиксировали 30 нарушений, хотя сутками ранее их было всего 2. Больше всего среди нарушений было взрывов, в том числе у Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.

На Луганщине зарегистрировали 9 взрывов, хотя 28 октября их не было вообще.

За время действия договоренностей о режиме прекращения огня от 27 июля миссия насчитала 1945 нарушений этого режима.

Кроме того, наблюдатели констатировали спокойную ситуацию на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. В то же время в районе Золотого было зафиксировано взрывы неизвестного происхождения.

Вооруженные формирования РФ, традиционно, ограничивали свободу передвижения международных наблюдателей.

Напомним: 

  • Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с вечера 23 октября до вечера 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня, в том числе 38 в Донецкой области и 10 – на Луганщине.

Украинская правда
Темы: ОБСЕДонбасс
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