Миссия ОБСЕ фиксирует рост нарушений "тишины" на Донбассе
29 октября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 39 нарушений режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
Источник: отчет СММ ОБСЕ от 30 октября
Детали: В частности, в Донецкой области зафиксировали 30 нарушений, хотя сутками ранее их было всего 2. Больше всего среди нарушений было взрывов, в том числе у Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции.
На Луганщине зарегистрировали 9 взрывов, хотя 28 октября их не было вообще.
За время действия договоренностей о режиме прекращения огня от 27 июля миссия насчитала 1945 нарушений этого режима.
Кроме того, наблюдатели констатировали спокойную ситуацию на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. В то же время в районе Золотого было зафиксировано взрывы неизвестного происхождения.
Вооруженные формирования РФ, традиционно, ограничивали свободу передвижения международных наблюдателей.
Напомним:
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с вечера 23 октября до вечера 25 октября зафиксировала 48 нарушений режима прекращения огня, в том числе 38 в Донецкой области и 10 – на Луганщине.