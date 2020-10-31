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У Грузії проходять парламентські вибори за новою системою

Субота, 31 жовтня 2020, 10:22
У Грузії проходять парламентські вибори за новою системою

В Грузії у суботу, 31 жовтня, відбуваються парламентські вибори, вперше в рамках нової виборчої системи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Понад 3,5 тисячі виборчих дільниць відкрились о 08:00 за тбіліським часом і закриються о 20:00. Право голосу мають понад 3,5 мільйона громадян. 

Вибори відбуваються за новою системою, яка ускладнює монополізацію влади та підвищує шанси на створення коаліційного парламенту з урахуванням інтересів різних політичних сил.

Зокрема, вибори проходять зі зменшеною кількістю мажоритарних парламентарів - 30 замість 73. Кількість місць за пропорційною системою збільшується з 77 до 120. Бар’єр для проходження партій до парламенту становить лише 1%, а партія, яка отримає менше ніж 40,54% підтримки, не зможе сформувати парламентську більшість.

Очікується, що зміни допоможуть новим політичним силам потрапити в парламент, а двом основним партіям, "Грузинській мрії" та опозиційній "Єдиний національний рух", найімовірніше, доведеться формувати коаліцію з невеликими партіями.

Важливо, що напередодні опозиційні партії домовилися після виборів не формувати коаліцію з "Грузинською мрією".

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою

"Українська правда" у Threads

Теми: Грузіявибори
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