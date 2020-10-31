В Грузии проходят парламентские выборы по новой системе

В Грузии в субботу, 31 октября, проходят парламентские выборы, впервые в рамках новой системы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Более чем 3,5 тысячи избирательных участков открылись в 08:00 по тбилисскому времени и закроются в 20:00. Право голоса имеют более чем 3,5 миллиона граждан.

Выборы проходят по новой системе, которая затрудняет монополизацию власти и повышает шансы на создание коалиционного парламента с учетом интересов различных политических сил.

В частности, выборы проходят с уменьшенным количеством мажоритарных парламентариев - 30 вместо 73. Количество мест по пропорциональной системе увеличивается с 77 до 120. Барьер для прохождения партий в парламент составляет лишь 1%, а партия, которая получит менее чем 40,54% поддержки, не сможет сформировать парламентское большинство.

Ожидается, что изменения помогут новым политическим силам попасть в парламент, а двум основным партиям, "Грузинской мечте" и оппозиционной "Единое национальное движение", скорее всего, придется формировать коалицию с небольшими партиями.

Важно, что накануне оппозиционные партии договорились после выборов не формировать коалицию с "Грузинской мечтой".

Подробнее читайте в статье: Выборы на условиях оппозиции: почему парламентская кампания в Грузии стала особенной