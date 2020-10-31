Білорусів хочуть карати за "незаконне використання прапорів" – ЗМІ

Проєкт Кодексу про адміністративні правопорушення, який можуть прийняти в Білорусі, передбачає посилення покарання за участь у несанкціонованому масовому заході, відповідальність за "незаконне використання прапорів" і вводить нове покарання – громадські роботи.

Джерело: TUT.BY із посиланням на проєкт Кодексу про адміністративні правопорушення, що надійшов до редакції з профільного держоргану, думка якого враховується при ухваленні рішення

Деталі: Проєкт Кодексу, над яким працюють депутати нижньої палати парламенту Білорусі, пропонує посилити покарання за участь у несанкціонованому масовому заході, непокору законним вимогам посадової особи при виконанні. Крім того, пропонується ввести нове покарання – громадські роботи, а ще притягувати до відповідальності за "незаконне використання прапорів".

Як пише видання, зараз до проєкту КоАП вносяться зміни і доопрацювання фахівців, щоб розглянути законопроєкт у другому читанні. У серпні в державних ЗМІ з посиланням на депутатів повідомлялося, що станеться це на осінній сесії: в кінці жовтня – початку листопада, передбачалося, що нововведення набудуть чинності з 1 січня 2021 року.

Однак, як повідомила TUT.BY член постійної комісії із законодавства Ірина Луканська, точна дата розгляду проекту в другому читанні ще не призначена, найімовірніше, це станеться ближче до нового року.

Заступник голови постійної комісії з міжнародних справ Олег Гайдукевич повідомив, що Кодекс про адміністративні правопорушення буде кардинально перероблений.

І Гайдукевич, і Луканська відмовилися коментувати посилення відповідальності за участь у несанкціонованих масових заходах, а також не повідомили, хто з держорганів був ініціатором багаторазового збільшення штрафів.