Білорусів хочуть карати за "незаконне використання прапорів" – ЗМІ

Проєкт Кодексу про адміністративні правопорушення, який можуть прийняти в Білорусі, передбачає посилення покарання за участь у несанкціонованому масовому заході, відповідальність за "незаконне використання прапорів" і вводить нове покарання – громадські роботи.

Джерело: TUT.BY із посиланням на проєкт Кодексу про адміністративні правопорушення, що надійшов до редакції з профільного держоргану, думка якого враховується при ухваленні рішення

Деталі: Проєкт Кодексу, над яким працюють депутати нижньої палати парламенту Білорусі, пропонує посилити покарання за участь у несанкціонованому масовому заході, непокору законним вимогам посадової особи при виконанні. Крім того, пропонується ввести нове покарання – громадські роботи, а ще притягувати до відповідальності за "незаконне використання прапорів".

Як пише видання, зараз до проєкту КоАП вносяться зміни і доопрацювання фахівців, щоб розглянути законопроєкт у другому читанні. У серпні в державних ЗМІ з посиланням на депутатів повідомлялося, що станеться це на осінній сесії: в кінці жовтня – початку листопада, передбачалося, що нововведення набудуть чинності з 1 січня 2021 року.

Однак, як повідомила TUT.BY член постійної комісії із законодавства Ірина Луканська, точна дата розгляду проекту в другому читанні ще не призначена, найімовірніше, це станеться ближче до нового року.

Більше подробиць: Видання також наводить текст нової статті про незаконне використання прапорів, яку пропонується включити до Кодексу: "Використання прапорів або вимпелів, які не зареєстровані в установленому порядку, а також плакатів, емблем та символів, зміст яких спрямований на заподіяння шкоди громадському порядку, правам і законним інтересам громадян, у випадках, коли це заборонено законодавчими актами, а так само виготовлення або розповсюдження таких прапорів, вимпелів, плакатів, емблем або символів".

За це пропонується призначити покарання – штраф від 5 до 20 базових величин, на індивідуального підприємця – від 10 до 40 базових величин, а на юрособу – від 20 до 60 базових величин.

Стаття містить примітку: не є адміністративним порушенням виготовлення, поширення і використання прапорів, вимпелів, плакатів, емблем або символів, предметів з їх зображенням під час здійснення відповідно до законодавства діяльності в галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, бібліотечної справи, фізичної культури і спорту, кінематографічної діяльності, музейної та видавничої справи, освітньої та наукової діяльності.