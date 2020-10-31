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Беларусов хотят наказывать за "незаконное использование флагов" – СМИ

Суббота, 31 октября 2020, 11:38
Беларусов хотят наказывать за незаконное использование флагов – СМИ

Проект Кодекса об административных правонарушениях, который могут принять в Беларуси, предусматривает ужесточение наказания за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ответственность за "незаконное использование флагов" и вводит новое наказание – общественные работы.

Источник: TUT.BY со ссылкой на проект Кодекса об административных правонарушениях, поступивший в редакцию из профильного госоргана, мнение которого учитывается при принятии решения

Детали: Проект Кодекса, над которым работают депутаты нижней палаты парламента Беларуси, предлагает ужесточить наказание за участие в несанкционированном массовом мероприятии, неподчинении законным требованиям должностного лица при исполнении. Кроме того, предлагается внести новое наказание — общественные работы, а еще привлекать к ответственности за "незаконное использование флагов".

Как пишет издание, сейчас в проект КоАП вносятся изменения и доработки специалистов, чтобы рассмотреть законопроект во втором чтении. В августе в государственных СМИ со ссылкой на депутатов сообщалось, что произойдет это на осенней сессии: в конце октября — начале ноября, предполагалось, что нововведения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Однако, как сообщила TUT.BY член постоянной комиссии по законодательству Ирина Луканская, точная дата рассмотрения проекта во втором чтении еще не назначена, вероятнее всего, это произойдет ближе к новому году.

Больше подробностей: Издание также приводит текст новой статьи о незаконном использовании флагов, которую предлагается включить в Кодекс: "Использование флагов или вымпелов, не зарегистрированных в установленном порядке, а также плакатов, эмблем и символов, содержание которых направлено на причинение ущерба общественному порядку, правам и законным интересам граждан, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, а равно изготовление или распространение таких флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов".

За это предлагается назначить наказание — штраф от 5 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 40 базовых величин, а на юрлицо — от 20 до 60 базовых величин.

Статья содержит примечание: не является административным нарушением изготовление, распространение и использование флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, предметов с их изображением при осуществлении в соответствии с законодательством деятельности в области театрального, музыкального, изобразительного искусства, библиотечного дела, физической культуры и спорта, кинематографической деятельности, музейного и издательского дела, образовательной и научной деятельности.

Темы: Беларусьакции
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