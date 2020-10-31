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На Київщині від вибуху боєприпасів загинула людина

Субота, 31 жовтня 2020, 13:35

У селі Озера Бородянського району на Київщині працівник загинув від вибуху при фасуванні боєприпасів на приватному подвір'ї.

Джерело: поліція Київської області

 

Дослівно: "Місцевий житель села Озера на підставі відповідного договору з одним з товариств зберігав на подвір’ї капсулі до нарізної зброї. При фасуванні боєприпасів стався вибух і загинув працівник.

48-річного власника домогосподарства, де сталася трагедія, затримано у  порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України".

"За попередніми даними,  різноробочий під час фасування ящиків із капсулями для спорядження патронів до нарізної зброї, намагався відкрити ящик за допомогою шліфувальної кутової машинки.  У результаті вибуху 50-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям".

 

Деталі: Під час огляду домогосподарства працівники поліції у якості речових доказів вилучили шліфувальну машинку, пожежне сміття, зразки капсулів та інші речові докази.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 267 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому.

Українська правда
Теми: Київська областьвибухполіція


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