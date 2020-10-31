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На Киевщине от взрыва боеприпасов погиб человек

Суббота, 31 октября 2020, 13:35

В селе Озера Бородянского района Киевской области работник погиб от взрыва при фасовке боеприпасов на частном дворе.

Источник: полиция Киевской области

 

Дословно: "Местный житель села Озера на основании соответствующего договора с одним из обществ хранил во дворе капсюли к нарезному оружию. При фасовке боеприпасов произошел взрыв и погиб работник.

48-летний владелец домохозяйства, где произошла трагедия, был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

"По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию, пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины. В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью".

 

Детали: При осмотре домохозяйства работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 267 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет. Решается вопрос о уведомление о подозрении задержанному.

Украинская правда
Темы: Киевская областьвзрывполиция


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