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У Харкові молодики завадили зйомці журналістів, відкрито провадження

Субота, 31 жовтня 2020, 12:57
У Харкові молодики завадили зйомці журналістів, відкрито провадження
Depo.Харків

У Харкові група молодиків відтіснила журналістів з місця проведення зйомки біля ринку "Барабашово" та намагалася вибити з рук камери та мобільні телефони, поліція відкрила провадження.

Джерело: поліція Харківської області, Depo.Харків

Дослівно: "30 жовтня о 16:45 до Київського відділу поліції звернулась журналістка регіонального відділу одного з центральних телеканалів із заявою про те, що вона разом зі своєю й іншими знімальними групами прибули на парковку, розташовану поблизу супермаркету по вулиці Шевченка, для висвітлення процесу будівництва дороги.

Журналісти знаходились у вільній від огорожі зоні, були одягнені у кепки та жилети з написом "Преса" із відповідними бейджиками та здійснювали свою професійну діяльність.

В цей час до знімальних груп підбігли близько десятка молодиків і поштовхами відтіснили групу журналістів у бік супермаркету. Журналісти показали редакційні посвідчення, повідомили про здійснення професійної діяльності, але група чоловіків почала виштовхувати представників ЗМІ з місця проведення відеозйомки".

Деталі: Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до  5 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, та їх затримання.

Разом з тим, як повідомили виданню Depo.Харків в адміністрації ТЦ "Барабашово", близько півтора десятка невідомих, котрі представилися охоронцями будівництва дороги через територію ТЦ "Барабашово", у п'ятницю напали відразу на дві знімальні групи, що намагалися зробити інформаційні сюжети про хід будівництва.

 
Depo.Харків

Агресивно налаштовані молоді люди спортивної статури силою відштовхали журналістів від місця зйомки і погрожували фізичною розправою.

Українська правда
Теми: ХарківЗМІполіція
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