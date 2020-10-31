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В Харькове парни помешали съемке журналистов, открыто производство

Суббота, 31 октября 2020, 12:57
В Харькове парни помешали съемке журналистов, открыто производство
Depo.Харків

В Харькове группа молодых людей оттеснила журналистов с места проведения съемки возле рынка "Барабашово" и пыталась выбить из рук камеры и мобильные телефоны, полиция открыла производство.

Источник: полиция Харьковской области, Depo.Харьков

Дословно: "30 октября в 16:45 в Киевский отдел полиции обратилась журналистка регионального отдела одного из центральных телеканалов с заявлением о том, что она вместе со своей и другими съемочными группами прибыли на парковку, расположенную вблизи супермаркета по улице Шевченко, для освещения процесса строительства дороги.

Журналисты находились в свободной от ограждения зоне, были одеты в кепки и жилеты с надписью "Пресса" с соответствующими бейджиками и осуществляли свою профессиональную деятельность.

В это время к съемочным группам подбежали около десятка молодых людей и толчками оттеснили группу журналистов в сторону супермаркета. Журналисты показали редакционные удостоверения, сообщили об осуществлении профессиональной деятельности, но группа мужчин начала выталкивать представителей СМИ с места проведения видеосъемки".

Детали: Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления, и их задержанию.

Вместе с тем, как сообщили изданию Depo.Харьков в администрации ТЦ "Барабашово", около полутора десятков неизвестных, которые представились охранниками строительства дороги через территорию ТЦ "Барабашово", в пятницу напали сразу на две съемочные группы, которые пытались сделать информационные сюжеты о ходе строительства.

 
Depo.Харків

Агрессивно настроенные молодые люди спортивного телосложения силой оттолкали журналистов от места съемки и угрожали физической расправой.

Украинская правда

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Темы: ХарьковСМИполиция
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