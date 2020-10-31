Греція на місяць закриває бари і ресторани у найнаселеніших районах

Греція розширить нічну комендантську годину і закриє ресторани і бари в найбільш густонаселених районах країни на місяць, щоб стримати COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр країни у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом місяця ресторани, бари, кав'ярні, кінотеатри, музеї і тренажерні зали будуть закриті з вівторка, 3 листопада, у північній Греції і регіоні Аттика, куди входить і столиця Афіни.

В Аттиці проживає 3,9 мільйона осіб, у північних регіонах - близько 1,5 мільйона.

Комендантська година, яка обмежує пересування в нічний час, і яка дотепер діяла тільки в найбільш потерпілих від епідемії районах, буде розширена на всю територію країни.

"Ці нові правила зосереджені на двох джерелах, які сприяють поширенню вірусу: розвагах і пересуванні людей", - пояснив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в публічному зверненні.

У Греції фіксують менше випадків зараження новим коронавірусом, ніж у більшості країн Європи, проте з початку жовтня спостерігається поступове збільшення кількості інфекцій.

У п'ятницю Греція зареєструвала новий пік - 1690 нових випадків захворювання на COVID-19 та 5 смертей. У четвер було зареєстровано 1211 нових випадків.