Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Греція на місяць закриває бари і ресторани у найнаселеніших районах

Субота, 31 жовтня 2020, 14:04
Греція на місяць закриває бари і ресторани у найнаселеніших районах

Греція розширить нічну комендантську годину і закриє ресторани і бари в найбільш густонаселених районах країни на місяць, щоб стримати COVID-19.

Про це заявив прем'єр-міністр країни у суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом місяця ресторани, бари, кав'ярні, кінотеатри, музеї і тренажерні зали будуть закриті з вівторка, 3 листопада, у північній Греції і регіоні Аттика, куди входить і столиця Афіни.

В Аттиці проживає 3,9 мільйона осіб, у північних регіонах - близько 1,5 мільйона.

Комендантська година, яка обмежує пересування в нічний час, і яка дотепер діяла тільки в найбільш потерпілих від епідемії районах, буде розширена на всю територію країни. 

"Ці нові правила зосереджені на двох джерелах, які сприяють поширенню вірусу: розвагах і пересуванні людей", - пояснив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс в публічному зверненні.

У Греції фіксують менше випадків зараження новим коронавірусом, ніж у більшості країн Європи, проте з початку жовтня спостерігається поступове збільшення кількості інфекцій.

У п'ятницю Греція зареєструвала новий пік - 1690 нових випадків захворювання на COVID-19 та 5 смертей. У четвер було зареєстровано 1211 нових випадків.

"Українська правда" у Threads

Теми: Греція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Греція
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі
Партії в Греції призупинили виборчу кампанію після загибелі десятків мігрантів у морі
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: