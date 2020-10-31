Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Греция на месяц закрывает бары и рестораны в самых населенных районах

Суббота, 31 октября 2020, 15:04

Греция расширит ночной комендантский час и закроет рестораны и бары в наиболее густонаселенных районах страны на месяц, чтобы сдержать COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр страны в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение месяца рестораны, бары, кафе, кинотеатры, музеи и тренажерные залы будут закрыты со вторника, 3 ноября, в северной Греции и регионе Аттика, куда входит и столица Афины.

В Аттике проживает 3,9 миллиона человек, в северных регионах - около 1,5 миллиона.

Комендантский час, который ограничивает передвижение в ночное время, и который до сих пор действовал только в наиболее пострадавших от эпидемии районах, будет расширен на всю территорию страны.

"Эти новые правила сосредоточены на двух источниках, которые способствуют распространению вируса: развлечениях и передвижении людей", - пояснил премьер-министр Кириакос Мицотакис в публичном обращении.

В Греции фиксируют меньше случаев заражения новым коронавирусом, чем в большинстве стран Европы, однако с начала октября наблюдается постепенное увеличение количества инфекций.

В пятницу Греция зарегистрировала новый пик - 1690 новых случаев заболевания COVID-19 и 5 смертей. В четверг было зарегистрировано 1211 новых случаев.

Темы: Греция


powered by lun.ua
Главное сегодня

ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест

У Зеленского считают, что нельзя просто вернуть антикоррупционные нормы

В Киеве антирекорд случаев коронавируса и 23 смерти

Россия ответила на просьбу Армении о помощи

Степанов просит ВР поддержать штрафы за отсутствие масок

Новый антирекорд в Украине: 8752 случая коронавируса в сутки

Все новости...
Греция
В Греции при землетрясении погибли двое школьников, число жертв в Турции возросло до шести
В Турции и Греции сообщили о первых погибших и пострадавших во время землетрясения
Грецию и Турцию всколыхнуло мощное землетрясение, есть значительные разрушения
Последние новости
15:47
Коронавирусный бунт в Барселоне перерос в беспорядки и мародерства
15:41
На Позняках на дорогу упал строительный кран, движение перекрыто
15:33
Китайская и украинская компания подписали контракт на строительство ветровой электростанции
15:23
ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест
15:04
Греция на месяц закрывает бары и рестораны в самых населенных районах
14:53
Мировые цены на нефть упали до июньских минимумов
14:39
У Зеленского считают, что нельзя просто вернуть антикоррупционные нормы
14:07
Словакия тестирует все население на COVID: в городах длинные очереди
13:57
В Харькове парни помешали съемке журналистов, открыто производство
13:35
На Киевщине от взрыва боеприпасов погиб человек
Все новости...