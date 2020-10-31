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На Позняках на дорогу впав будівельний кран, рух перекрито

Субота, 31 жовтня 2020, 14:41
На Позняках на дорогу впав будівельний кран, рух перекрито
фото КМДА

Через падіння будівельного крану проїзд вулицею Мишуги у Києві перекрито.

Джерело: КМДА

Деталі: У КМДА повідомили, що внаслідок падіння крану проїжджа частина залита бетоном, а стріла пошкодила припаркований автомобіль, перекривши вулицю.

На місці ситуації тривають слідчо-оперативні дії, працюють рятувальники.

Також опубліковано схему проїзду:

  • просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко;
  • вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка.

Українська правда
Теми: ДТПКиїв
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