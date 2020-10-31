На Позняках на дорогу впав будівельний кран, рух перекрито
Субота, 31 жовтня 2020, 14:41
Через падіння будівельного крану проїзд вулицею Мишуги у Києві перекрито.
Джерело: КМДА
Деталі: У КМДА повідомили, що внаслідок падіння крану проїжджа частина залита бетоном, а стріла пошкодила припаркований автомобіль, перекривши вулицю.
На місці ситуації тривають слідчо-оперативні дії, працюють рятувальники.
Також опубліковано схему проїзду:
- просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко;
- вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка.
Українська правда