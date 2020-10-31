На Позняках на дорогу упал строительный кран, движение перекрыто

Из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги в Киеве перекрыт.

Источник: КГГА

Детали: В КГГА сообщили, что в результате падения крана проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу.

На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.

Также опубликована схема проезда: