Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Позняках на дорогу упал строительный кран, движение перекрыто

Суббота, 31 октября 2020, 14:41
На Позняках на дорогу упал строительный кран, движение перекрыто
фото КГГА

Из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги в Киеве перекрыт.

Источник: КГГА

Детали: В КГГА сообщили, что в результате падения крана проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу.

На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.

Также опубликована схема проезда:

  • просп. П. Григоренко - ул. Бажана - ул. Л. Руденко;
  • ул. А. Мишуги - ул. Л. Руденко - ул. С. Крушельницкой - просп. П. Григоренко.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: