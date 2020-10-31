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На Позняках на дорогу упал строительный кран, движение перекрыто

Суббота, 31 октября 2020, 15:41
фото КГГА

Из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги в Киеве перекрыт.

Источник: КГГА

Детали: В КГГА сообщили, что в результате падения крана проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу.

На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.

Также опубликована схема проезда:

  • просп. П. Григоренко - ул. Бажана - ул. Л. Руденко;
  • ул. А. Мишуги - ул. Л. Руденко - ул. С. Крушельницкой - просп. П. Григоренко.

Украинская правда
Темы: ДТПКиев


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