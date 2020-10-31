На Позняках на дорогу упал строительный кран, движение перекрыто
Суббота, 31 октября 2020, 14:41
Из-за падения строительного крана проезд по улице Мишуги в Киеве перекрыт.
Источник: КГГА
Детали: В КГГА сообщили, что в результате падения крана проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу.
На месте ситуации продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.
Также опубликована схема проезда:
- просп. П. Григоренко - ул. Бажана - ул. Л. Руденко;
- ул. А. Мишуги - ул. Л. Руденко - ул. С. Крушельницкой - просп. П. Григоренко.
Украинская правда