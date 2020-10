Коронавірусний бунт у Барселоні переріс у заворушення і мародерства

Протести через обмеження каталонського уряду проти COVID-19 призвели до заворушень у Барселоні у п’ятницю.

Про це пише іспанське видання El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Каталонська поліція заявила, що у протесті взяли участь "дуже жорстокі і організовані крайні праві групи". Протестувальники кидали в правоохоронців рекламні щити, перила, каміння і фаєри, палили сміттєві контейнери.

У результаті заворушень були затримані 12 осіб, двоє з яких неповнолітні. Принаймні одна людина була поранена каменем в голову.

Протягом ночі зафіксовані випадки мародерства і грабунку магазинів. У соцмережах з'явилися кадри, як люди розбили вітрину магазину і винесли звідти велосипеди.

Looting in Barcelona after a mix of far-left, far-right, and negationists, attack the Catalan police in protest against COVID restrictions ordered by Catalonia’s governmentpic.twitter.com/AoDSF3qUph