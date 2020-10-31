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Коронавирусный бунт в Барселоне перерос в беспорядки и мародерства

Суббота, 31 октября 2020, 14:47
Коронавирусный бунт в Барселоне перерос в беспорядки и мародерства

Протесты из-за ограничений каталонского правительства против COVID-19 привели к беспорядкам в Барселоне в пятницу.

Об этом пишет испанское издание El Pais, сообщает "Европейская правда".

Каталонская полиция заявила, что в протесте приняли участие "очень жестокие и организованы крайне правые группы". Протестующие бросали в стражей порядка рекламные щиты, перила, камни и файеры, жгли мусорные контейнеры.

В результате беспорядков были задержаны 12 человек, двое из которых несовершеннолетние. По крайней мере один человек был ранен камнем в голову.

В течение ночи зафиксированы случаи мародерства и грабежа магазинов. В соцсетях появились кадры, как люди разбили витрину магазина и вынесли оттуда велосипеды.

В связи с коронавирусными ограничениями в Каталонии закрыты рестораны, ночные клубы, салоны красоты, а в последние дни также тренажерные залы, торговые центры и запрещены культурные мероприятия.

Также правительство издало декрет о карантине выходного дня с 6.00 пятницы до 6.00 понедельника, в рамках которого только те люди, которые нуждаются в поездках по работе или для учебы, неотложной медицинской помощи или ухода за зависимыми людьми, могут выходить из дома.

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Темы: Испания
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