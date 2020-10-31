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Помер перший "Джеймс Бонд" Шон Коннері

Субота, 31 жовтня 2020, 16:00

Шотландський актор Шон Коннері, який вперше зіграв Джеймса Бонда, помер у віці 90 років.

Джерело: ВВС з посиланням на сина актора – Джейсона Коннері

Деталі: За словами сина, Коннері мирно помер уві сні, перебуваючи на Багамах, будучи "нездоровим протягом деякого часу".

У Нассау, де помер актор, з ним були члени його сім'ї.

Довідка: Коннері вперше зіграв Джеймса Бонда в "Докторі Ноу" в 1962 році, а потім знявся в п'яти інших офіційних фільмах, а також в неофіційному "Ніколи не кажи ніколи" в 1983 році.

Його акторська кар'єра тривала п'ять десятиліть, і в 1988 році він отримав "Оскар" за роль у фільмі "Недоторкані".

Був посвячений у лицарі королевою в 2000 році. У серпні Коннері відсвяткував своє 90-річчя.

Українська правда
Теми: кіно


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