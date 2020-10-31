Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помер перший "Джеймс Бонд" Шон Коннері

Субота, 31 жовтня 2020, 15:00
Помер перший Джеймс Бонд Шон Коннері

Шотландський актор Шон Коннері, який вперше зіграв Джеймса Бонда, помер у віці 90 років.

Джерело: ВВС з посиланням на сина актора – Джейсона Коннері

Деталі: За словами сина, Коннері мирно помер уві сні, перебуваючи на Багамах, будучи "нездоровим протягом деякого часу".

У Нассау, де помер актор, з ним були члени його сім'ї.

Довідка: Коннері вперше зіграв Джеймса Бонда в "Докторі Ноу" в 1962 році, а потім знявся в п'яти інших офіційних фільмах, а також в неофіційному "Ніколи не кажи ніколи" в 1983 році.

Його акторська кар'єра тривала п'ять десятиліть, і в 1988 році він отримав "Оскар" за роль у фільмі "Недоторкані".

Був посвячений у лицарі королевою в 2000 році. У серпні Коннері відсвяткував своє 90-річчя.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: кіно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
кіно
Фукусіма, захоплення літака, подкаст з убивцею: добірка серіалів липня
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Кінофестиваль Миколайчук OPEN назвав переможців
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: