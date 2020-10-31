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Умер первый "Джеймс Бонд" Шон Коннери

Суббота, 31 октября 2020, 16:00

Шотландский актер Шон Коннери, впервые сыгравший Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет.

Источник: ВВС со ссылкой на сына актера – Джейсона Коннери

Детали: По словам сына, Коннери мирно скончался во сне, находясь на Багамах, будучи "нездоровым в течение некоторого времени".

В Нассау, где умер актер, с ним были члены его семьи.

Справка: Коннери впервые сыграл Джеймса Бонда в "Докторе Ноу" в 1962 году, а затем снялся в пяти других официальных фильмах, а также в неофициальном "Никогда не говори никогда" в 1983 году.

Его актерская карьера длилась пять десятилетий, и в 1988 году он получил "Оскар" за роль в фильме "Неприкасаемые".

Был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери отпраздновал свое 90-летие.

Украинская правда
Темы: кино


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