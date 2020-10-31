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Новий аеропорт Берліна відкрили із запізненням у 9 років

Субота, 31 жовтня 2020, 15:59
Новий аеропорт Берліна відкрили із запізненням у 9 років

31 жовтня у Німеччині офіційно відкрили аеропорт Берлін-Бранденбург, які мав запрацювати ще в березні 2011 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Літак Easyjet Airbus A320 доставив перших пасажирів в новий термінал в Шонефельді під Берліном. Рейс 3110 стартував в берлінському аеропорту Тегель.

 

Незабаром після цього в аеропорту приземлився літак Lufthansa, що прибув з Мюнхена. 

Шеф Lufthansa Карстен Шпор раніше назвав відкриття "історичним днем". "Я досі не можу в це повірити", - пожартував він незадовго до старту рейсу в Мюнхені.

Аеропорт Берлін-Бранденбург мав відкритися в березні 2011 року, але затримки і скандали призупинили початок його роботи майже на десятиліття.

 

Будівництво аеропорту почалося в 2006 році. Але поєднання дизайнерських провалів та інших проблем перетворило Берлін-Бранденбург на національну ганьбу, оскільки дати відкриття змінювалися вже шість разів.

У аеропорту виникали проблеми з проєктом, потім довелося міняти всі протипожежні двері і кабелі, витрати на будівництво постійно росли.

Будівництво нового аеропорту, що належить федеральному уряду Німеччини і землям Берлін і Бранденбург, коштувало майже 6 мільярдів євро, що приблизно в три рази перевищує початковий бюджет.

Теми: авіаНімеччинаЄС
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