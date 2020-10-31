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Новый аэропорт Берлина открыли с опозданием на 9 лет

Суббота, 31 октября 2020, 15:59
Новый аэропорт Берлина открыли с опозданием на 9 лет

31 октября в Германии официально открыли аэропорт Берлин-Бранденбург, который должен был заработать еще в марте 2011 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Самолет Easyjet Airbus A320 доставил первых пассажиров в новый терминал в Шенефельде под Берлином. Рейс 3110 стартовал в берлинском аэропорту Тегель.

 

Вскоре после этого в аэропорту приземлился самолет Lufthansa, он прибыл из Мюнхена.

Шеф Lufthansa Карстен Шпор ранее назвал открытие "историческим днем". "Я до сих пор не могу в это поверить", - пошутил он незадолго до старта рейса в Мюнхене.

 

Аэропорт Берлин-Бранденбург должен был открыться в марте 2011 года, но задержки и скандалы приостановили начало его работы почти на десятилетие.

Строительство аэропорта началось в 2006 году. Но сочетание дизайнерских провалов и других проблем превратило Берлин-Бранденбург в национальный позор, поскольку даты открытия менялись уже шесть раз.

В аэропорту возникали проблемы с проектом, потом пришлось менять все противопожарные двери и кабели, затраты на строительство постоянно росли.

Строительство нового аэропорта, что принадлежит федеральному правительству Германии и землям Берлин и Бранденбург, стоило почти 6 млрд евро, что примерно в три раза превышает первоначальный бюджет.

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Темы: авиаГерманияЕС
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