Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новый аэропорт Берлина открыли с опозданием на 9 лет

Суббота, 31 октября 2020, 16:59

31 октября в Германии официально открыли аэропорт Берлин-Бранденбург, который должен был заработать еще в марте 2011 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Самолет Easyjet Airbus A320 доставил первых пассажиров в новый терминал в Шенефельде под Берлином. Рейс 3110 стартовал в берлинском аэропорту Тегель. Этот аэропорт закроется на следующих выходных.

 

Вскоре после этого в аэропорту приземлился самолет Lufthansa, он прибыл из Мюнхена.

Шеф Lufthansa Карстен Шпор ранее назвал открытие "историческим днем". "Я до сих пор не могу в это поверить", - пошутил он незадолго до старта рейса в Мюнхене.

 

Аэропорт Берлин-Бранденбург должен был открыться в марте 2011 года, но задержки и скандалы приостановили начало его работы почти на десятилетие.

Строительство аэропорта началось в 2006 году. Но сочетание дизайнерских провалов и других проблем превратило Берлин-Бранденбург в национальный позор, поскольку даты открытия менялись уже шесть раз.

В аэропорту возникали проблемы с проектом, потом пришлось менять все противопожарные двери и кабели, затраты на строительство постоянно росли.

Строительство нового аэропорта, что принадлежит федеральному правительству Германии и землям Берлин и Бранденбург, стоило почти 6 млрд евро, что примерно в три раза превышает первоначальный бюджет.

Темы: авиаГерманияЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Обновление состава КС согласовано с ЕС и послами G7 – Арахамия

Беларусь закрывает границу для иностранцев

Умер первый "Джеймс Бонд" Шон Коннери

Коронавирусный бунт в Барселоне перерос в беспорядки и мародерства

ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест

У Зеленского считают, что нельзя просто вернуть антикоррупционные нормы

Все новости...
авиа
Кабмин согласовал кандидатуру гендиректора "Борисполя" на должность главы таможни
Лондонский "Хитроу" потерял звание самого загруженного аэропорта Европы
Израильского авиаперевозчика покупает компания с офисом в Украине
Последние новости
16:59
фотоНовый аэропорт Берлина открыли с опозданием на 9 лет
16:36
Обновление состава КС согласовано с ЕС и послами G7 – Арахамия
16:22
Беларусь закрывает границу для иностранцев
16:11
Коронавирус: в Украине загруженность больниц приближается к 70%
16:10
Антикарантинные беспорядки вспыхнули в историческом центре Флоренции
16:00
Умер первый "Джеймс Бонд" Шон Коннери
15:47
Коронавирусный бунт в Барселоне перерос в беспорядки и мародерства
15:41
На Позняках на дорогу упал строительный кран, движение перекрыто
15:33
Китайская и украинская компания подписали контракт на строительство ветровой электростанции
15:23
ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!