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Погода на 1 листопада: Україну охопить циклон

Субота, 31 жовтня 2020, 16:54
Погода на 1 листопада: Україну охопить циклон

У перший день листопада над всією територією України розтягнеться циклон, вітер зміниться на північний, місцями пройдуть дощі.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook  

Деталі: У неділю східну частину країни дощі зачеплять в другій половині дня та ввечері, а в західній частині України суттєвих опадів не передбачається.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 5-12 м/с, місцями сильні пориви.

Температура повітря в недільний день очікується невисокою: +8+11 градусів, на півдні та сході +11+14 градусів.

У Києві 1 листопада очікується дощ, поривчастий, до сильного, північний вітер та денна температура повітря близько +8 градусів.

Оце вже явний ФБ-маразм, пардон. Написали мені на мій щоденний прогноз "Оскільки ваш допис порушує наші Стандарти...

Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 31 жовтня 2020 р.

Українська правда

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Теми: погодаКиїв
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