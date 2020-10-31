Погода на 1 листопада: Україну охопить циклон

У перший день листопада над всією територією України розтягнеться циклон, вітер зміниться на північний, місцями пройдуть дощі.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Деталі: У неділю східну частину країни дощі зачеплять в другій половині дня та ввечері, а в західній частині України суттєвих опадів не передбачається.

Вітер південно-східний з переходом на північний, 5-12 м/с, місцями сильні пориви.

Температура повітря в недільний день очікується невисокою: +8+11 градусів, на півдні та сході +11+14 градусів.

У Києві 1 листопада очікується дощ, поривчастий, до сильного, північний вітер та денна температура повітря близько +8 градусів.