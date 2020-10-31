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Погода на 1 ноября: Украину охватит циклон

Суббота, 31 октября 2020, 17:54

В первый день ноября над всей территорией Украины растянется циклон, ветер сменится на северный, местами пройдут дожди.

Источник: синоптик Наталка Диденко в Facebook

Детали: В воскресенье восточную часть страны дожди затронут во второй половине дня и вечером, а в западной части Украины существенных осадков не предвидится.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, местами сильные порывы.

Температура воздуха в воскресный день ожидается невысокой: +8+11 градусов, на юге и востоке +11+14 градусов.

В Киеве 1 ноября ожидается дождь, порывистый, до сильного, северный ветер и дневная температура воздуха около 8 градусов.

Оце вже явний ФБ-маразм, пардон. Написали мені на мій щоденний прогноз "Оскільки ваш допис порушує наші Стандарти...

Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 31 жовтня 2020 р.

Украинская правда
Темы: погодаКиев


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