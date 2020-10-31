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Зеленський доручив МЗС домовитися із партнерами про "подолання наслідків" рішення КСУ

Субота, 31 жовтня 2020, 18:48

Міністерство закордонних справ ініціює взаємодію з міжнародними партнерами задля подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду.

Про це у суботу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, відповідне доручення дав президент Володимир Зеленський.

"На доручення президента України МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами задля подолання негативних наслідків рішення Конституційного Суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", - повідомив Кулеба у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше низка міжнародних партнерів заявили, що рішення КС поставило під сумнів міжнародні зобов'язання України.

Водночас у Європарламенті привітали першу реакцію президента Зеленського щодо цього питання.

У відповідності до аналізу ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"

Теми: КСЗеленський


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