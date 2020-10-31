Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский поручил МИД договориться с партнерами о "преодолении последствий" решения КСУ

Суббота, 31 октября 2020, 17:48
Зеленский поручил МИД договориться с партнерами о преодолении последствий решения КСУ

Министерство иностранных дел инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда.

Об этом в субботу заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

По его словам, соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

"По поручению президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добродетели конституционного судопроизводства в Украине", - сообщил Кулеба в своем Twitter.

В комментарии "ЕвроПравде" Кулеба пояснил, что МИД будет коммуницировать с партнерами поиск решения в сложившемся кризисе.

По его словам, общество и международные партнеры Украины поддержали первоочередные быстрые шаги президента, СНБО и правительства по восстановлению полноценной деятельности системы декларирования.

"Под гильотиной КСУ оказались ряд ключевых для развития Украины реформ, европейская и евроатлантическая интеграция Украины. Для всех очевидно, что так как есть продолжаться в дальнейшем не может.

Сейчас парламент должен найти системное решение для восстановления добродетели конституционного правосудия и соблюдения верховенства права в Украине. МИД будет коммуницировать с нашими партнерами, которые будут стоять рядом с нами на этом пути", - пояснил глава МИД.

Напомним, ранее ряд международных партнеров заявили, что решение КС поставило под сомнение международные обязательства Украины.

В то же время в Европарламенте приветствовали первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу.

В соответствии с анализом ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом в редакционной статье: "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим"

Темы: КСЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: