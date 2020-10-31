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Зеленский поручил МИД договориться с партнерами о "преодолении последствий" решения КСУ

Суббота, 31 октября 2020, 18:48

Министерство иностранных дел инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда.

Об этом в субботу заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

По его словам, соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

"По поручению президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного Суда и восстановления добродетели конституционного судопроизводства в Украине", - сообщил Кулеба в своем Twitter.

В комментарии "ЕвроПравде" Кулеба пояснил, что МИД будет коммуницировать с партнерами поиск решения в сложившемся кризисе.

По его словам, общество и международные партнеры Украины поддержали первоочередные быстрые шаги президента, СНБО и правительства по восстановлению полноценной деятельности системы декларирования.

"Под гильотиной КСУ оказались ряд ключевых для развития Украины реформ, европейская и евроатлантическая интеграция Украины. Для всех очевидно, что так как есть продолжаться в дальнейшем не может.

Сейчас парламент должен найти системное решение для восстановления добродетели конституционного правосудия и соблюдения верховенства права в Украине. МИД будет коммуницировать с нашими партнерами, которые будут стоять рядом с нами на этом пути", - пояснил глава МИД.

Напомним, ранее ряд международных партнеров заявили, что решение КС поставило под сомнение международные обязательства Украины.

В то же время в Европарламенте приветствовали первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу.

В соответствии с анализом ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом в редакционной статье: "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим"

Темы: КСЗеленский


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