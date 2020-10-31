Во Франции злоумышленник расстрелял православного священника

Во французском Лионе нападающий ранил из огнестрельного оружия священника, когда тот закрывал церковь.

Источник: Радио Свобода

Детали: На данный момент священник греческой православной церкви находится в тяжелом состоянии. Район, где произошел инцидент, перекрыт.

Пока что французские правоохранители не квалифицировали нападение как теракт.

Также сообщается, что силовики задержали подозреваемого.

По словам прокурора, задержанный соответствует описаниям свидетелей. Подозреваемый не имел при себе оружия при задержании.

Пострадавший священник является гражданином Греции. Он находится в больнице с ранениями, которые угрожают его жизни. Известно, что нападающий дважды выстрелил священнослужителю в живот из охотничьего ружья.

Причины нападения пока неизвестны.

Инцидент произошел возле церкви Благовещения Девы Марии, находящейся в юрисдикции Константинопольского Вселенского патриархата, в которую ходят преимущественно верующе - греки по национальности.

Напомним: ранее во Франции взяли под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в контактах с исполнителем теракта в Ницце, в котором были убиты три человека.

Теракт в базилике Ниццы произошел в четверг, 29 октября, утром. Мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек.

Нападающий, выходец из Туниса, по данным следствия прибыл во Францию ​​из Италии, где ему было выписано предписание покинуть страну в семидневный срок.

При задержании он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, которые применили табельные пистолеты.