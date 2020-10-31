Во Франции злоумышленник расстрелял православного священника

Во французском Лионе нападающий ранил из огнестрельного оружия священника, когда тот закрывал церковь.

Источник: Радио Свобода

Детали: На данный момент священник греческой православной церкви находится в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь. Район, где произошел инцидент, перекрыт, полиция ищет нападавшего.

Пока что французские правоохранители не квалифицировали нападение как теракт.

Напомним: ранее во Франции взяли под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в контактах с исполнителем теракта в Ницце, в котором были убиты три человека.

Теракт в базилике Ниццы произошел в четверг, 29 октября, утром. Мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек.

Нападающий, выходец из Туниса, по данным следствия прибыл во Францию ​​из Италии, где ему было выписано предписание покинуть страну в семидневный срок.

При задержании он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, которые применили табельные пистолеты.